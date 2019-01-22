Рособоронэкспорт подготовился к «году Африки»

Для российской системы военно-технического сотрудничества 2019 год станет «годом Африки», сообщили в Рособоронэкспорте.

«2019-й для системы военно-технического сотрудничества России должен стать «годом Африки», на который придется реализация ряда важных проектов со странами континента», – цитирует РИА «Новости» сообщение Рособоронэкспорта.

О конкретных проектах не рассказывается.

В начале декабря Россия представила на выставке EDEX-2018 в Каире около 300 образцов современного вооружения и военной техники.

По предварительным оценкам, в 2018 году Рособоронэкспорт продал оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов.