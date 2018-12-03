Россия представила на военной выставке в Египте 300 образцов вооружения

Россия представила на выставке EDEX-2018, проходящей в Каире, около 300 образцов современного вооружения и военной техники, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) представляет на Международном военно-техническом форуме EDEX-2018 около 300 образцов современного российского вооружения и военной техники», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Российская экспозиция выставлена в едином исполнении, на ней продемонстрируют продукцию 11 крупнейших производителей вооружения и техники для всех видов вооруженных сил.

В числе экспонатов будет представлен экземпляр натурного образца разведывательного ударного вертолета Ка-52, Як-130, Су-35, МиГ-29М/М2, вертолеты Ми-17, Ми-28НЭ, Ми-35, Ми-26 и т.д.

Планируется показ ЗРК С-400 «Триумф», «Тор-М2Э», «Бук-М2Э», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ПЗРК «Игла-С» и «Верба».

Из образцов военной техники на выставке представят Т-90МС, БМП-3, боевую машину поддержки танков «Терминатор», БТР-82А, противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э».

Выставка проходит с 3 по 5 декабря. Она занимает ведущее место по закупкам оружия по всей Африке. Делегация EDEX посещала Международный военно-технический форум «Армия-2018», проходивший в России.