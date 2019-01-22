Луценко обиделся на Порошенко из-за выборов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко признался, что в 2014 году обиделся на президента Петра Порошенко из-за того, что тот не поддержал его кандидатуру на пост мэра Киева.

Луценко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что после «майдана» у него были шансы стать мэром Киева, передает РИА «Новости».

«Я думал, что я буду неплохим мэром. В это время Петр Алексеевич (Порошенко) принимает решение с Кличко о том, что Порошенко – единый кандидат в президенты, а Кличко – в мэры. У нас был очень сложный разговор (с Порошенко). Я тогда действительно обиделся сильно», – добавил он.

Генпрокурор отметил, что в 2014 году не хотел идти в силовики или правительство.

Напомним, в 2014 году Виталий Кличко отказался от участия в президентских выборах.

Ранее Юрий Луценко заявил, что при изменении политической ситуации на Украине готов снова сесть в тюрьму.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как генпрокурором Украины стал Луценко – человек без высшего юридического образования, судимый и призывавший к расправе с ДНР и ЛНР.