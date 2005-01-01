Дважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности к тюрьме

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при изменении политической ситуации в стране готов снова сесть в тюрьму.

В программе «В гостях у Дмитрия Гордона» он напомнил, что «уже дважды судим», и заявил, что «готов ко всему». Луценко сказал, что в отличии от Юлии Тимошенко считает себя «собранным и без чемоданчика», передает РИА «Новости».

«Категорически отрицаю, что Юля – агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля – это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она», – заявил он.

Луценко сообщил, что на руках у жителей Украины находятся до 5 млн единиц нелегального оружия, включая гранатометы, мины и взрывчатку.

Луценко заявил, что категорически против легализации наркотиков, но выступает за легализацию проституции, которая «является источником коррупции, в том числе для силовиков».

Кроме того, Луценко заявил, что украинский президент Петр Порошенко потратил 70 млн долларов «на благотворительность», при этом основная часть указанных средств передана армии.

Также Луценко сказал, что у него нет оснований для предъявления обвинений лидеру общественного движения «Украинский выбор – право народа», представителю «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку.