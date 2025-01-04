Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.3 комментария
В «Тимирязев-Центре» открыли интерактивный «Город профессий АПК»
В «Тимирязев-Центре» запустили проект «Город профессий АПК» для семейного отдыха
«Город профессий АПК «Я в Агро» начал работу в «Тимирязев-Центре» с программами для детей и взрослых, включая интерактивные занятия и кулинарные мастер-классы, а также соревнования и лекции по современному производству.
В «Тимирязев-Центре» открылась уникальная интерактивная площадка «Город профессий АПК «Я в Агро» для семейного отдыха, сообщает Министерство сельского хозяйства России.
Проект организован Минсельхозом и предлагает посетителям познакомиться с агропромышленным комплексом.
Дети до десяти лет смогут в игровой форме изучать современные агрономические технологии, включая селекцию и строение семян. Они также попробуют себя в роли ветеринаров, узнают, как измерять температуру и делать рентген животным, поучаствуют в мини-ралли на тракторах и получат детские права тракториста.
Старшеклассники испытают интерактивные технологии, изучат почвы регионов России и попробуют управлять агродронами и комбайнами. Виртуальные туры помогут им побывать на умных молочных производствах и в теплицах.
Взрослые смогут присоединиться к детям в мероприятиях, соревноваться в АгроКвизах, посещать лекции по садоводству и правильному питанию, а также участвовать в кулинарных мастер-классах и спортивных играх.
Площадка будет открыта для посетителей до 19 января, вход свободный. Для участия в программах нужна предварительная регистрация на сайте.