Китай подтвердил рождение генетически измененных детей

Власти Китая подтвердили рождение детей, чью ДНК изменил до рождения китайский ученый Хэ Цзянькуй.

При этом власти обвинили ученого в создании генетически «отредактированных» детей, несмотря на запрет по изменению ДНК эмбрионов человека, пишет South China Morning Post со ссылкой на «Синьхуа».

С марта 2017 года по ноябрь 2018 года ученый подделал положительные рецензии о своем проекте и набрал для участия в эксперименте восемь пар с целью сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции.

Две беременности оказались успешными. Одна из участвующих в эксперименте женщин родила близнецов Лулу и Нану, а еще одна по-прежнему носит генетически измененный плод.

Об исследовании Цзянкуя стало известно в ноябре, после чего власти Китая запретили изменение ДНК эмбрионов и начали расследование. Всех участников проекта должны будут наказать в соответствии с законами Китая. Рожденных близнецов планируется держать под постоянным медицинским наблюдением.

Несмотря на информацию некоторых СМИ о задержании ученого или домашнем аресте, работодатель Цзянькуя опроверг эти слухи. Министерство науки и техники Китая приказало научно-исследовательским институтам приостановить все научные проекты ученого.