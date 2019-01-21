В столице Венесуэлы задержали мятежных военных

Глава Конституционного собрания Венесуэлы заявил о задержании группы восставших военных в Каракасе, сообщают СМИ.

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг сведения о возможном перевороте в Каракасе, передают РИА «Новости».

«Это не совпадает с тем, что происходит в настоящее время», – пояснил посол.

В телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти» опубликовали видео, где военные якобы заняли один из районов Каракаса и выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

Местные СМИ сообщили, что возможный лидер мятежников, старший сержант Валдрен Фигероа призывает не повиноваться правительству и защищать конституцию.

Сотрудники сил быстрого реагирования применили слезоточивый газ против протестующих, также говорится в сообщениях прессы.