Пушков выступил на стороне Захаровой в споре с Чубайсом

Сенатор Алексей Пушков высказался на тему спора официального представителя МИД Марии Захаровой и главы Роснано Анатолия Чубайса о бедности россиян.

«Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им – дефолт 1998-го. (На тот момент председатель правительства Евгений) Примаков уже начал другую политику. А Чубайс даже бравировал антинародными реформами. Так пусть будет верен себе и признает, что внес свой вклад в бедность народа», – написал Пушков в своем Twitter.

19 января Чубайс заявил, что «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Захарова в ответ назвала Россию богатейшей страной, и адресовала Чубайсу вопрос о том, почему население страны живет бедно, так как он являлся важным членом правительства в 1990-х.

Чубайс ответил на критику, перечислив достижения правительства начала 1990-х, однако Захарова назвала его ответ гармонией пошлости и ошибок.

На сторону Захаровой в споре с Чубайсом встал также телеведущий Владимир Соловьев.