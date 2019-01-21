В Петербурге нашли 50 кг кокаина в бананах

Полицейские и таможенники в Санкт-Петербурге задержали рефрижератор с бананами из Эквадора, в котором нашли 50 килограмм кокаина, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате осмотра рефрижераторного контейнера, находящегося на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары в Санкт-Петербурге, обнаружен тайник с наркотическим веществом массой около 50 килограммов. Проведенной экспертизой установлено, что в брикетах находится наркотическое средство кокаин», – пояснила Волк, передает ТАСС.

Представитель ведомства добавила, что наркотики находились в 47 брикетах, спрятанных под обшивкой контейнера, где находились коробки с бананами.

«Товар прибыл в Россию морским путем из Республики Эквадор», – отметила Волк.

В декабре на Маршалловых островах рыбак выловил 48 кг кокаина, общая стоимость «улова» составила 4 млн долларов.