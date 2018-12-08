Рыбак выловил кокаин на 4 млн долларов на Маршалловых островах

На одном из островов атолла Кваджалейн на Маршалловых островах рыбак выловил 48 кг кокаина; общая стоимость «улова» составляет 4 млн долларов.

Рыбак обнаружил, что в его сети вместо рыбы попали профессионально завернутые пакеты с белым порошком, и сразу позвонил в полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RNZ.

На Маршалловых островах нет необходимой лаборатории, потому полиция обратилась в посольство США с просьбой направить сотрудников управления по борьбе с оборотом наркотиков для проведения экспертизы.



Заместитель комиссара полиции Робсон Алмен сообщил, что дело было передано в следственное управление для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Он подчеркнул, что пока не может подтвердить, что в пакетах действительно был кокаин.

Однако радиостанция отмечает, что подобные находки для Маршалловых островов не редкость. Самый громкий случай произошел в 2004 году, когда к берегам прибило сотни килограмм кокаина. Тогда несколько местных жителей решили спрятать пакеты с запрещенным веществом, однако через год против них возбудили уголовное дело о хранении наркотиков.