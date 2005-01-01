Опубликовано видео сноса части обрушившегося дома в Магнитогорске

В интернете опубликована видеозапись того, как в Магнитогорске «в штатном режиме» сносят стену дома, который частично обрушился из-за взрыва газа.

Снесли стену между седьмым и восьмым подъездами, «разлета осколков не было, останки дома легли на землю ровно и целенаправленно», передает «360» со ссылкой на предприятии «РВС», которое проводила демонтаж.

«Соседние подъезды не задело», – говорится в комментарии к видео.