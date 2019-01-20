Арабские страны собрались создать Таможенный союз

Участники саммита Лиги арабских государств по экономическому и социальному развитию в Бейруте запланировали создать Таможенный союз и Арабскую зону свободной торговли, сообщил замгенсека ЛАГ Хусам Заки.

Об этом сказано в документе, одобренном делегациями 20 стран в ходе саммита ЛАГ.

Заки сообщил, что члены арабского сообщества намерены ориентироваться на программный документ ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», передает ТАСС.

«Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах», – подчеркнул Заки.

Президент Ливана Мишель Аун объявил о закрытии форума, который проходил под девизом «Процветание как фактор мира».

Следующий, пятый экономический саммит ЛАГ состоится в столице Мавритании в январе 2023 года.

Напомним, членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Дамаск и в этом году не принимал участия в саммите.