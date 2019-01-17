Дамаск отказался участвовать в саммите ЛАГ

Сирийские власти получили приглашение Ливана участвовать в экономическом саммите Лиги арабских государств в Бейруте, однако Дамаск принял решение отказаться, сообщил сирийский посол в Ливане Али Абдулкарим Али телеканалу al-Mayadeen.

«Отказаться от участия в саммите было естественно», – приводит его слова РИА «Новости».

Сирийский дипломат отметил, что «ЛАГ не исправила ошибки, совершенные ею по отношению к Дамаску». По словам посла, Дамаск готов сотрудничать с теми странами, которые пересмотрят свои позиции.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

В Минобороны России ранее высказывались за восстановление членства Сирии в ЛАГ.