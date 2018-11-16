Раймонд Паулс: Латвию на Западе никто не ждет

В Латвии можно говорить и петь только на латышском или на русском языках, английский язык не актуален, потому что на Западе жителей страны никто не ждет, заявил композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс.

По его словам, только на латышском языке в стране никогда не будут говорить, так как между россиянами и жителями Прибалтики остаются теплые отношения, передает «Спутник Латвия».

«Маленькая нация, даже в смысле музыки для нас есть два рынка: или мы будем петь по-русски, тогда есть надежда попасть в Россию. Многие, конечно, думают, что можно на английском, тогда мы туда… Но там нас никто особенно не ждет. Так что все равно мы должны будем знать этот язык», – подчеркнул композитор.

Он призвал не трогать эти два берега, которые существуют в Латвии, так как отношения между русскими и латышами можно регулировать без насильственного вмешательства властей.

Раймонд Паулс живет в Латвии и в ноябре 2018 года признавался, что уже не может добраться в Москву.