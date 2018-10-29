Раймонд Паулс разъяснил слова об эмиграции своей семьи

Латвийский композитор Раймонд Паулс опроверг информацию о том, что его семья уехала из Латвии и сообщил, что его внучка учится в США.

«Это абсолютная ерунда, у меня внучка только учится в Америке, мы туда не собираемся ехать. Мы живем как живем, а внучка, да, она в Лос-Анджелесе учится, посмотрим, что через год будет», – заявил композитор в разговоре с «Лайфом».

Он также сказал, что не имеет возможности добраться даже в Москву на концерты, не говоря о других государствах.

Ранее СМИ опубликовали интервью композитора, в котором тот заявлял, что его семья целиком эмигрировала из Латвии.