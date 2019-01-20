В России создадут беспилотный вертолет

Конструкторское бюро «Камов» заключило контракт на научно-исследовательскую работу по концепции опционально управляемого вертолета, разработка должна быть завершена осенью 2019 года.

Контракт заключен 29 декабря 2018 года, его нужно исполнить в течение 10 месяцев с даты подписания. «Камов» выступает заказчиком исследования, исполнитель работ не указан, передает «Интерфакс».

Речь идет о гибриде обычного вертолета и беспилотника. Будут определены требования к перспективной программно-аппаратной платформе вертолета, тактико-технические параметры.

В ноябре сообщалось, что КБ Миля будет заниматься созданием перспективного боевого скоростного вертолета; а КБ Камова продолжит заниматься разработкой морского вертолета «Минога».