Аксенов рассказал о «прологе» воссоединения Крыма с Россией

Почва для воссоединения Крыма с Россией была подготовлена 28 лет назад, когда крымчане выступили за восстановление своей автономии в составе обновленного СССР, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он отметил, что 20 января 1991 года народы полуострова на референдуме о государственном и правовом статусе Крыма проголосовали за то, чтобы Крымская автономия была восстановлена в составе обновленного Советского Союза, передает РИА «Новости».

«По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года», – заявил он.

Аксенов добавил, что в 1991 году голос народа услышан не был, и Крыму почти четверть века пришлось жить в условиях «оторванности от России, экономического упадка, постоянного нагнетания межнациональной напряженности».

По его мнению, автономный статус помог жителям Крыма противостоять «агрессивной украинизации». Пять лет со дня воссоединения с Россией он назвал временем «свободы и развития» для Крыма.

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