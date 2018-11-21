Николай Дроздов госпитализирован с переломами в Москве

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в Москве, сообщают СМИ.

В ночь на 2 января Дроздов с переломом ребер попал в больницу. По имеющейся информации, травму телеведущий получил в Подмосковье, передает РЕН-ТВ.