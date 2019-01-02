Россия предоставила США консульский доступ к задержанному американцу

Американским дипломатам предоставлен консульский доступ к задержанному в России за шпионаж гражданину США Полу Уилану, сообщили в российском МИД.

«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к гражданину США Полу Уилану», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ, он подозревается в шпионаже. Госдеп запросил консульский доступ к гражданину США, а госсекретарь Майк Помпео потребовал вернуть американца.

По данным СМИ, американец приехал на свадьбу в Москву. Он является морпехом в отставке, уволенным из армии за воровство.