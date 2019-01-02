Взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки в завалах дома в Магнитогорске

Взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки в уже разобранных завалах дома в Магнитогорске. Об этом заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», - цитирует ТАСС заявление представителя Следственного комитета.

Сейчас расследованием причин трагедии занимается следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК. Работа по установлению причин трагедии ведется в круглосуточно.

«Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего», - отметила Петренко.

31 декабря в 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса. В зоне обрушения проживали 120 человек. По последним данным, обнаружено девять погибших.