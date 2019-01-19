Камчатские военные сбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

На Камчатке заместитель командира одной из воинских частей поручил вывезти неизраходованные боеприпасы с полигона и утопить в болоте, сообщает Главная военная прокуратура.

В одной из воинских частей прошли стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. После этого заместитель командира поручил подчиненным внести в раздаточные ведомости сведения о выдаче «завышенного количества боеприпасов, фактически неизрасходованных в ходе обучения», сообщили в прокуратуре.

«Затем они были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото», – говорится в сообщении.

Позже боеприпасы были списаны как израсходованные.

Ущерб государству оценивается в размере более 1,3 млн рублей.

В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 346 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение военного имущества»).