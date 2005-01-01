Минсельхоз заметил рост цен на отдельные продукты

В России ситуация с ценами на основные виды продуктов в целом стабильная, однако отмечается некоторый рост цен на отдельные товары в торговых сетях, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Патрушев заявил в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя», что «ценовая ситуация на основные продовольственные товары в целом характеризуется, как стабильная», передает РИА «Новости».

При этом «наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция».

Однако «сильного роста цен у производителей не наблюдается». Министр подчеркнул, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг.

Патрушев сообщил также, что Минсельхоз ожидает рост сельскохозяйственного производства в России в 2019 году на уровне 1-1,5%.

Ранее Центробанк рассказал, когда в России замедлится рост цен.