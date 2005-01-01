Центробанк сказал, когда замедлится рост цен

Во втором полугодии 2019 года инфляция в России начнет снижаться и в итоге составит 5 – 5,5%, сообщили в Банке России.

«Со второго полугодия 2019 года годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и составит 5 – 5,5% по итогам года, а затем вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 2020 года», – цитирует ТАСС материалы регулятора.

В то же время, отметили в ЦБ, сохраняется неопределенность относительно влияния увеличения НДС на цены товаров и услуг, а также реакции инфляционных ожиданий на временный рост инфляции в начале 2019 года.

По данным ЦБ, в декабре 2018 года годовая инфляция составила 4,3%. В этот период сохранялась тенденция к повышению инфляции, связанная с влиянием ослабления рубля, ростом затрат, а также подстройкой предложения к спросу на отдельных продовольственных рынках.



«Заметным был вклад роста цен плодоовощной продукции, которым свойственна высокая волатильность. Динамика цен на непродовольственные товары и услуги остается более устойчивой. В начале 2019 года ожидается временное ускорение инфляции, связанное в основном с повышением ставки НДС и произошедшим в 2018 году ослаблением рубля», – говорится в документе.



Регулятор отметил, что в первые две недели января 2019 года данные по инфляции составили 4,7% в годовом выражении, что согласуется с базовым прогнозом.

В среду вице-премьер российского правительства Алексей Гордеев заявлял об отсутствии предпосылок для роста стоимости продовольствия выше темпов инфляции в России.