ВАДА попросили подтвердить статус РУСАДА

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус направил письмо исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства и президенту ВАДА Крэйгу Риди с просьбой подтвердить статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

В письме Гануса, текст которого передает РИА «Новости», говорится, что лишение соответствия нового РУСАДА ограничит право «чистых» российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, окажет деструктивное влияние на развитие «чистого» спорта в России, а также лишит ВАДА «надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач».

«В связи с вышеизложенным, прошу Вас подтвердить статус соответствия РУСАДА», – говорится в обращении главы РУСАДА.

Ганус также подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство выявило свыше 100 тыс. протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS. Отмечается, что их ввод практически завершен.

В письме также сообщается, что Российское антидопинговое агентство в 2018 году взяло у спортсменов 9 тыс. 540 проб.

9 января в Москву с новым визитом прибыли три эксперта ВАДА. На следующий день они приступили к работе в лаборатории. ВАДА в четверг сообщило, что его эксперты успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

22 января состоится исполком ВАДА, на котором должно быть принято решение о статусе РУСАДА.