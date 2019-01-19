СМИ показали, как владимирская чиновница моет пол в больнице

Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, посоветовавшая медикам мыть полы в больнице, приехала в медучреждение в городе Струнино, чтобы провести там субботник.

Life ведет видеотрансляцию из больницы, где проходит уборка с участием Чекуновой.

Напомним, чиновница на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя». Позже она организовала в медучреждении генеральную уборку.

В заксобрании Владимирской области назвали ее заявление «некорректным, но справедливым».

В пятницу стало известно, что Чекунова проведет в данной больнице субботник.