Поврежденный дом в Шахтах собрались восстанавливать

Поврежденный взрывом газа девятиэтажный жилой дом в городе Шахты Ростовской области планируется восстановить.

«Принято решение о восстановлении дома», – сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

14 января в Шахтах взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. Погибли пять человек.

Глава администрации города назвал здание пригодным для проживания.