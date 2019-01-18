«Почта России» приостановила продажу пива

В мурманских почтовых отделениях перестали продавать пиво из-за возмущенной реакции населения, сообщили в Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья.

«В связи с негативной реакцией общественности реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях непосредственно в Мурманске приостановлена на неопределенный срок», – цитирует «Интерфакс» представителя УФПС Олесю Голушкову.

О ее словам прекращена продажа пива в четырех отделениях Мурманска, тогда как оно остается на прилавках в 36 отделениях Заполярья из 152 существующих.

Во вторник в «Почте России» сообщали, что начали реализацию пива в 3,2 тыс. отделениях по всей стране, в основном в сельской местности.