«Почта России» рассказала о продаже пива в отделениях

Пиво можно купить в 3,2 тыс. отделениях «Почты России» по всей стране, в основном в сельской местности, сообщили в организации.

«В настоящее время реализация слабоалкогольной продукции осуществляется в 3,2 тыс. почтовых отделений в 41 филиале по всей территории России. При этом основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», – цитирует РИА «Новости» представителя «Почты России».

Продажа производится в рамках существующего законодательства: продажа алкоголя ведется только в стационарных торговых объектах и в определенные временные рамки с применением контрольно-кассовых аппаратов.



«Вся реализация алкогольной продукции ведется через единую государственную автоматизированную информационную систему», – уточнили в организации.

На предприятии пока не уверены, будут ли расширять географию проекта.

В декабре стало известно, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции о требованиях к составу пива, которые отличаются от действующих в России.

В октябре пивовары предупреждали, что предложение Минприроды об увеличении ставки экологического сбора приведет к подорожанию упаковки, а затем – к росту цен на пиво.