Путин провел совещание с Совбезом России

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои предстоящие международные контакты, а также итоги переговоров во время визита в Сербию, сообщили в Кремле.

«На совещании речь также шла и о предстоящих международных контактах главы российского государства», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.

На 22 января у Путина запланированы переговоры с японским премьером Синдзо Абэ по поводу заключения мирного договора между Москвой и Токио. Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента.

23 января Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит ситуацию в Сирии в контексте решения США о выводе своих войск оттуда.

Помимо этого, Путин обсуждал с Совбезом итоги своих переговоров во время визита в Сербию, а также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.