Российские ученые захотели отправлять в космос «паровозы»

Группа российских ученых предложила отправлять в космос аппараты, работающие на паровом двигателе, говорится в докладе, подготовленном к Королевским чтениям в Москве.

Авторами доклада стали сотрудники Института астрономии РАН (ИНАСАН), производителя спутников и межпланетных станций НПО имени Лавочкина и СПбПУ имени Петра Великого, передает РИА «Новости».

«Предварительные оценки показывают, что для создания необходимого импульса тяги целесообразно использовать газовый ракетный двигатель, работающий на водяном паре. Температура пара будет выбрана такой, при которой элементы конструкции камеры и сопла двигателя способны работать без ухудшения своих характеристик несколько лет», – говорится в докладе.



Отмечается, что спутники могут пригодиться при освоении околоземного космического пространства в будущем. В частности, они могут использоваться для ловли миникомет, которые можно будет транспортировать к Луне или Марсу.



Ученые считают, что для энергоснабжения перехватчиков комет можно использовать солнечную энергию.

«В состав космического аппарата планируется включить концентратор солнечного излучения развертываемой конструкции с зеркальным пленочным покрытием, отверждаемым в космосе. Сконцентрированное им солнечное излучение направляется на камеру нагрева водяного пара ракетного двигателя, а также используется для получения электроэнергии с помощью солнечных батарей», – говорится в документе.

Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что ждет Россию в космической сфере в ближайший год.