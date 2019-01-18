На Украине объяснили, почему Собчак пустили в Киев

Не было оснований не пропускать на украинскую территорию телеведущую и кандидата в президенты России на выборах 2018 года Ксению Собчак, заявил пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян.

«В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать ее не было», – приводит его слова «Укринформ».

Слободян добавил, что Собчак прибыла с частным визитом и во время собеседования цель поездки подтвердила.

Напомним, Собчак, внесенная в черный список скандального сайта «Миротворец» за поездку в Крым в 2014 году, в четверг приехала в Киев. В приветствии она неправильно написала название украинской столицы. По информации российского журналиста, военного корреспондента Александра Коца, Собчак намеревается взять интервью у комика Владимира Зеленского, претендующего на пост главы украинского государства.

Сама Собчак выразила недовольство повышенным вниманием к ее поездке в Киев. Она заявила, что приехала в украинскую столицу к друзьям и в этом нет никакого политического подтекста. Между тем в пятницу она опубликовала новое видео из Киева.