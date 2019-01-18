Телеведущая Ксения Собчак опубликовала новое видео из Киева, куда она приехала в среду.

В частности, Собчак опубликовала в Instagram Stories ролик, в котором удивилась количеству торговых центров в украинской столице, назвав их «нереальными и космическими».

В одном из ТЦ телеведущая купила яблоки, сопроводив это комментарием «Не для Росгвардии», передает РИА «Новости».

Собчак купила яблоки в Киеве pic.twitter.com/di71BJcn9R — Матвей Евграфов (@evgraphov_mp) January 18, 2019

По данным российского журналиста, военного корреспондента Александра Коца, Собчак приехала в украинскую столицу, чтобы взять интервью у комика Владимира Зеленского, претендующего на пост главы украинского государства. Сама телеведущая заверяет, что просто навещает подругу.