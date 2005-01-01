Военный эксперт объяснил, зачем ВКС нужен МиГ-35

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал газете ВЗГЛЯД, какую нишу должен занять истребитель МиГ-35 в составе ВКС России. Так он прокомментировал сообщения о том, что до конца года военные получат сразу четыре истребителя МиГ-35С.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отмечает, что главное преимущество истребителя МиГ-35С в его легком классе. Таким образом, даже при наличии Су-30, Су-34, Су-35, а также доводимого до ума Су-57, МиГ востребован и обязан занять свою нишу в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Это легкий истребитель, если сравнивать его с истребителями семейства Су. Он создан для завоевания превосходства в воздухе. Это видно хотя бы по размерам МиГ-35С», – пояснил эксперт.

У истребителя особая зона применения – самолет относится к прифронтовой авиации. «Конечно, МиГ-35С нужен ВКС. Более того, нужно поддерживать производство этого самолета. Если не будет полноценно работать производство, выполняя заказы, то мы можем потерять определенные технологические циклы», – отметил Дрозденко.

Кроме того, истребитель обладает неплохим экспортным потенциалом. В такой технике заинтересованы небогатые страны, у которых нет больших протяженных границ и расстояний. Истребитель меньше конкурентов и стоит дешевле. «В эксплуатации он тоже дешевле. Эта машина для ближней зоны. Это оптимальное соотношение параметров и стоимости», – подытожил Дмитрий Дрозденко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году ВКС России получат первую четверку серийных легких истребителей МиГ-35С. В прошлом году были изготовлены и переданы в войска два МиГ-35УБ (учебно-боевые).

Напомним, заводские испытания легких истребителей МиГ-35 поколения «4++», способных поражать воздушные, наземные и надводные цели, завершились в феврале 2018 года. В августе того же года на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку Минобороны России первых шести МиГ-35.