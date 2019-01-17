Путин заявил об опасности дестабилизации на Балканах

Россия сожалеет в связи с решением о создании армии Косово, видит в этом риск дестабилизации на Балканах, заявил российский лидер Владимир Путин.

«К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку, и, прежде всего, имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово», – передает слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что это является прямым нарушением резолюции ООН, которая запрещает создание на территории Косово любых военных формирований. Исключение в резолюции составляет международный контингент ООН.

Ранее Путин заявлял, что Москва удивлена пассивной реакцией Евросоюза на решение парламента Косово о создании полноценной армии.

Напомним, депутаты парламента Косово 14 декабря проголосовали за создание армии, в конце декабря были подписаны соответствующие законы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением.