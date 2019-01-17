Роспотребнадзор посоветовал россиянам ходить в масках

Рекомендации о том, как не заболеть в период активности гриппа и ОРВИ, дали в Роспотребнадзоре.

В России продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, возбудители которых передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, сообщили в Роспотребнадзоре.

Лучшей защитой от гриппа является прививка, но она не поможет от остальных ОРВИ. Чтобы предупредить заболевание в ведомстве советуют укреплять и закалять свой организм.

«Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращении домой», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также в ведомстве рекомендовали придерживаться правильного питания, включать в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Это цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.



«При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование», – добавили специалисты.

В ведомстве напомнили, что любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести к нежелательным осложнениям.

Во вторник Роспотребнадзор поручил усилить санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска через государственную границу Россиив связи со вспышкой заболеваемости гриппом в странах Европы.