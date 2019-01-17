Врио губернатора Петербурга сменил глав шести комитетов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых председателей шести комитетов городской администрации.

Так, главой комитета по экономической политике и стратегическому планированию назначен бывший первый заместитель комитета Валерий Москаленко. Комитет по промышленной политике и инновациям возглавил генеральный директор АО «КРП-инвест» холдинга РЖД Юрий Калабин, сообщается на сайте администрации Петербурга.

Председателем комитета по инвестициям назначен директор департамента инфраструктуры АО «ВЭБ инфраструктура», государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса Роман Голованов. Председателем комитета имущественных отношений города назначен генеральный директор «Консалтинговой группы ВВК» Валерий Калугин.

Главой комитета по здравоохранению назначен кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы запаса, заместитель главного врача больницы №40 Курортного района Петербурга Дмитрий Лисовец. Комитет территориального развития возглавил председатель муниципального совета города Сестрорецка Александр Бельский.

Назначения уже оценили блогеры. Так, политолог Анна Федорова рассчитывает, что новая команда преобразит Северную столицу. «Врио губернатора Александр Беглов собирает принципиально новую команду для управления городом. Юрий Калабин, например, работал в General Electric – идет в комитет по промышленной политике. Роман Голованов (комитет по инвестициям) был директором департамента в ВЭБе, крупнейшем инвестфонде. … Четверо из этих новых руководителей комитетов – петербуржцы. Голованов, как настоящий петербуржец, говорит, что с удовольствием возвращается из Москвы», – написала она в Facebook.

«Мне очень интересно, что у команды Беглова получится. Петербург – офигительный город, но каждый раз, когда я туда приезжала, я думала: этот город заслуживает лучшего. Не то чтобы там все плохо и все пропало, в конце концов, это вторая столица, но это чувство было. Что при имеющихся возможностях нужно лучше, город прямо просит внимательного и чуткого подхода», – добавила Федорова.

Ранее политолог Алена Август также обратила внимание, что Беглов сделал выбор в пользу уроженцев города, а не воспользовался кадрами из других регионов.

Сам Беглов заявил, что городское правительство должно стать открытым и готовым к переменам. «Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, с развитой социальной сферой и мощной экономикой. Городом, обращенным в будущее», – заявил Беглов.