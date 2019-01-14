Врио главы Петербурга призвал городское правительство быть открытым к переменам

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании заявил, что городское правительство должно стать открытым и готовым к переменам.

«Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, с развитой социальной сферой и мощной экономикой. Городом, обращенным в будущее», – приводятся его слова на официальном портале правительства Петербурга.

По его словам, на пути к этой цели город столкнулся с вызовами, на которые необходимо дать ответ. Успешную работу правительства он связал с неизбежными кадровыми и структурными изменениями.

«Правительство Санкт-Петербурга должно стать динамичным, эффективным, открытым, готовым к переменам, способным отвечать на современные вызовы, нести ответственность за результат. Необходимо наладить коммуникации с петербуржцами, гражданским обществом, экспертным сообществом. Вовлечь энергию всех активных и неравнодушных граждан в преобразование города, открытое обсуждение вопросов его развития», – заявил Беглов.

Главным богатством Петербурга он назвал его жителей, которым надо дать возможность проявить себя и самореализоваться.

«Мы должны создать условия для кадрового роста тех, кто хочет послужить городу. В первую очередь это касается молодежи. Необходимо создать все условия, чтобы молодые люди получали качественное образование, могли найти интересную работу по душе», – заметил врио главы Петербурга.

Беглов отметил, что Санкт-Петербург веками решал задачу подготовки кадров для всей страны и лучшие эксперты, экономисты, управленцы федерального центра и других регионов – выходцы из Ленинграда и Санкт-Петербурга.

«Пора возвращаться – и бизнесу, и экспертам, и управленцам, и творческому классу. Петербургу нужны преданные люди. Нужна команда единомышленников. Кто не за деньгами, не за карьерой приходит, а по призыву, хочет послужить родному городу», – заявил Беглов.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября.