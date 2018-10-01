Путин сменил губернатора Петербурга

Президент России Владимир Путин предложил полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым, в ходе которой сообщил о решении назначить Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга», – сообщается на сайте Кремля.

Песков пояснил, что Полтавченко было предложено стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании, передает ТАСС.

Это очередной губернатор, которого Путин сменил в последние две недели – в том числе врио глав Хакасии и Приморья, где в ближайшее время состоятся выборы.