Эксперт объяснила кадровые решения врио главы Петербурга

«Для того, чтобы провести запланированные перемены, команда должна быть не только профессиональная, но и драйвовая, потому что перед Петербургом стоит много вызовов», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август о череде назначений в правительстве Петербурга. Она особенно отметила, что один из комитетов возглавила победительница конкурса «Лидеры России».

Политолог Алена Август обратила внимание на то, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который во вторник произвел сразу несколько назначений в правительстве, сделал выбор в пользу уроженцев города, а не воспользовался кадрами из других регионов.

«Петербург – это город с особым характером, историей. И чтобы успешно руководить им, надо хорошо понимать людей. Поэтому назначенцы – не только профессионалы, но и люди, понимающие свой город», – сказала эксперт.

Август особо отметила, что среди назначенцев оказалась победитель конкурса «Лидеры России» Юлия Аблец, которая возглавила комитет по молодежной политике. «Аблец блестяще показала себя в первом сезоне конкурса», – подчеркнула Августа.

По ее словам, перестановки вписываются в общую стратегию обновления и работы Беглова с кадрами. «Для того, чтобы провести запланированные перемены, команда должна быть не только профессиональная, но и драйвовая, потому что перед Петербургом стоит много вызовов. Новая команда поможет ему в этом», – полагает эксперт.

Август прогнозирует, что это далеко не последние назначения, но Беглову «очень важно выстроить систему прямой коммуникации с горожанами». «Петербург был окном в Европу и он должен представлять собой современный европейский город. Новая молодая команда готова к диалогу с жителями», – считает эксперт, добавляя, что подобные кадровые решения позволяют избавлять правительство от «забронзовевших» чиновников.

Во вторник Беглов сменил глав сразу четырех комитетов правительства. Как сообщила пресс-служба губернатора, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности возглавила Ольга Аришина, которая с 2008 года работала в прокуратуре Петербурга и имеет чин старшего советника юстиции.

Председателем юридического комитета стала Екатерина Аксенова, которая работает в администрации города с 1999 года. Главой комитета по физической культуре стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. А комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями займется Юлия Аблец, которая победила в конкурсе управленцев «Лидеры России».

Главой Курортного района Петербурга назначена Наталья Чечина, которая с 1990 по 2014 годы занималась развитием этого района.

Накануне Беглов заявил, что городское правительство должно стать открытым и готовым к переменам. «Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, с развитой социальной сферой и мощной экономикой. Городом, обращенным в будущее», – заявил Беглов.

По его словам, на пути к этой цели город столкнулся с вызовами, на которые необходимо дать ответ. Успешную работу правительства он связал с неизбежными кадровыми и структурными изменениями.