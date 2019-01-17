Во Франции предсказали России рекордный торговый баланс

В январе-ноябре 2018 года положительное сальдо торгового баланса России составило 191,4 млрд долларов, и рекорд 2011 года в 198 млрд может быть побит, пишет французская Echos.

Газета приводит данные Федеральной таможенной службы России, согласно которым положительное сальдо торгового баланса выросло на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 191,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

«При таких темпах роста рекорд 2011 года (198 млрд долларов) легко достижим», – отмечает издание.

В частности, за 11 месяцев прошлого года объем торговли составил 629 млрд долларов, это на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Российский экспорт увеличился на 27,5% до 410,2 млрд долларов. Около двух третей об общего объема составили энергоносители.

«Кроме того, будучи одним из главных мировых экспортеров зерна, Россия, занимающая 16-е место в рейтинге мировых экспортеров в 2017 году, может подняться на несколько позиций в 2018», – пишет издание.

Ранее в Центробанке сообщали, что за 11 месяцев 2018 года профицит счета текущих операций платежного баланса России вырос в 3,8 раза по сравнению с показателем за тот же период в 2017 году и составил 104,3 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли страны увеличилось в 1,7 раза, до 175,6 млрд долларов.