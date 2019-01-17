США вновь отсрочили санкции против «Русала» и En+

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США уведомило о продлении срока завершения сделок инвесторами с российской компанией «Русал» и холдингом En+ до 28 января.

Ведомство распространило три так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13J) касается продления срока избавления от активов En+ и «Русала», а также две лицензии (General License 14E и General License 16E), в которых прописаны сроки продления сделок с «Русалом» и En+, передает ТАСС.

Весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, включая «Русал», En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года минфин США подтвердил намерение снять санкции с компаний российского бизнесмена, однако планам администрации Дональда Трампа помешали конгрессмены от Демократической партии.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия быстро ответит взаимностью в случае отмены введенных против нее санкций.