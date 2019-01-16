В Перми к пожизненному заключению приговорили скрывавшегося 11 лет педофила-убийцу

В Пермском крае к пожизненному отбыванию наказания приговорили 41-летнего уроженца Удмуртии, который в 2006 году изнасиловал и убил 12-летнюю и 13-летнюю девочек, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил», – сообщается на сайте ведомства.

Летом 2006 года на железнодорожном вокзале станции «Пермь-2» мужчина познакомился с убежавшими из дома 13-летней девочкой и ее 12-летней подружкой. Он обманом заманил их в безлюдное место на территории Дзержинского района города Перми, изнасиловал, совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера и убил.

Преступление 12 лет не могли раскрыть, а личность мужчины установили только в ноябре 2017 года. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Его признали виновным по целому ряду статей.