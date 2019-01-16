Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал об умерших после его проклятия людях

Настоятель Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что после его проклятия умерли четыре человека.

Большое интервью митрополита Павла опубликовано на YouTube-канале «Лавра. Шлях до небес».

В нем, в частности, митрополит рассказал о противостоянии лавры с музеем по поводу ремонтных мастерских.

«Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженнейшему митрополиту Владимиру», – сказал он.

Митрополит разозлился и предъявил ему по этому поводу претензию.

«Я поворачиваюсь и говорю: «До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого духа». Ну, правда, еще один человек умер. Они быстренько смылись», – рассказал он.

Рассказ о умерших ремонтниках начинается с 24.50.

Во вторник митрополит Павел рассказывал, что ему предлагают перейти в так называемую православную церковь Украины (ПЦУ).