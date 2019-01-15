Россия договорилась о добыче платины в Зимбабве

Россия и Зимбабве подписали лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта «Дарвендейл», на месторождении, где добывается платина.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее об этом соглашении рассказывал в интервью «Коммерсанту» президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Соглашение касается сотрудничестве на платиновом месторождении Дарвендейл.

Консорциум по освоению второго по величине в мире месторождения платины Дарвендейл в Зимбабве был создан еще в 2014 году группой Vi Holding Виталия Мащицкого, Ростехом и Внешэкономбанком. При этом в Ростехе заявили, что в 2015 году корпорация вышла из проекта.

В 2012 году СМИ сообщали, что Россия хочет войти в проект по разработке второго по величине в мире месторождения платины Дарвендейл в обмен на поставки российских военных вертолетов.