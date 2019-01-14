Российскую певицу на Багамах покусала акула

Российскую певицу Ханну во время отдыха на Багамах укусила рифовая акула; об этом она сама сообщила в своем Instagram.

«Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров Эксума, пожалуйста не делайте педикюр блестящего серебряного цвета. Иначе акулы, про которых говорят, что на людей они не нападают, подумают, что ваши блестящие пальчики на ногах – мальки, которыми они питаются, и укусят вас прям за большой палец на ноге», – написала она в своем Instagram, сопроводив запись несколькими фотографиями.

Публикация от Ханна (@offi_hanna) 13 Янв 2019 в 8:19 PST

Она отметила, что «палец на месте», так как у рифовых акул «маленькие зубки очень глубоко во рту».

«Опасности они не представляют, но берегите пальцы. Теперь я одна из немногих, кто может сказать: «Меня укусила акула», – добавила певица.