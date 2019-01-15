Приостановлено движение на Филевской линии московского метро

Движение поездов между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» Филевской линии московского метро прекращено, сообщили в метрополитене.

«На Филевской линии между «Кунцевской» и «Багратионовской» нет движения поездов по техническим причинам. Поезда ходят между «Александровским садом» и «Багратионовской», – говорится в Twitter московского метро.

В метрополитене обещают скоро восстановить движение.

Ранее во вторник в метро Москвы из-за подтопления закрыли три станции Люблинско-Дмитровской линии.