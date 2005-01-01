Захарова прокомментировала заявление Китая по «Северному потоку – 2»

Знаком уважительного отношения к международному праву и реалистичным отношением к мировым тенденциям назвала в беседе с газетой ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин о проекте «Северный поток – 2».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Хуа Чуньин знаком уважительного отношения к международному праву и «реалистичным отношением к тем тенденциям, которые происходят в мире». «Это констатация неправомочности действий, в частности касающихся протекционизма», – сказала Захарова.

Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США и другие страны должны уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с компаниями из других стран, в том числе по «Северному потоку – 2».

Представитель МИД КНР заметила, что компании всех стран могут самостоятельно принимать решение о сотрудничестве и контактах с другими государствами. «Любая страна и любой человек должны в полной мере проявлять к этому уважение», – добавила китайский дипломат.

Ранее МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2».