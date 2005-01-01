Эксперт оценил шансы Тимошенко победить на выборах президента Украины

«Я и мои коллеги считаем, что у Тимошенко больше шансов выиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление Юлии Тимошенко, что у Петра Порошенко нет шансов против нее.

У Тимошенко есть стабильный электорат, от нее не ушли сторонники, «как и раньше, плотное электоральное ядро стоит за нее», подчеркнул директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

Конечно, у Тимошенко очень много противников, больше четверти населения совершенно ее не воспринимает, отметил эксперт. «Порошенко же непопулярен больше чем у 50%. Поэтому я и мои коллеги считаем, что у Тимошенко больше шансов выиграть», – добавил он.

«К сожалению, Порошенко все же сохраняет шансы – у него есть административный ресурс, поддержка американцев и какое-то количество людей, которых привлекает его решительная антироссийская риторика. Но все равно у Юлии шансов больше чем у него», – резюмировал Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, свой прогноз на второй тур президентских выборов на Украине Тимошенко дала накануне в эфире местного телевидения. Как сказала политик, на украинских местных выборах «Батькивщина» получает 34%, «Блок Петра Порошенко» – 23%. Из этого она делает вывод, что во второй тур президентских выборов выйдет вместе с Порошенко, но там у нынешнего президента страны не будет «ни единого шанса».