Экс-министра обороны Украины обвинили в госизмене

Генпрокуратура Украины объявила подозрение бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину в госизмене в интересах России – он якобы способствовал вытеснению Украины с мировых рынков вооружения, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

«Объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации (экс-президента Украины Виктора) Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации», – написал Луценко в своем Facebook.

Он также заявил, что Саламатин подозревается в подрыве обороноспособности и государственной и экономической безопасности Украины. Утверждается, что экс-министр делал это путем действий, «направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу России».

По словам Луценко, Саламатин умышленно сорвал контракт между «Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени А.А. Морозова», госпредприятием «Антонов» и госпредприятием СВТФ «Прогресс» с минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт и обслуживание военной техники.

Действия Саламатина, по мнению генпрокуратуры Украины, привели к убыткам в 560 млн долларов.

Саламатин был министром обороны Украины меньше года – с 8 февраля 2012 по 24 декабря 2012 года. До этого он являлся гендиректором «Укроборонпрома».

Отметим, что не так давно «Укроборонпром» жаловался на то, что Россия якобы пытается вытеснить украинские предприятия с международных рынков и перехватить выгодные военные контракты по ремонту и модернизации техники советского производства, хотя на деле именно Украина занимается тем, что «паразитирует» на экспорте российского вооружения.