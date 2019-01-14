Весельницкая назвала обвинения США в ее адрес надуманными

Адвокат Наталья Весельницкая заявила, что все обвинения США в ее адрес – надуманные, они связаны с новым процессом против Уильяма Браудера, который должен был начаться в Нидерландах в январе по делу компании Prevezon Holding.

«Хочу официально заявить, что против меня в настоящий момент организована настоящая атака, которая никак не соотносится с правом и в корне противоречит самому понятию правосудие. И осуществляется это руками помощника прокурора Южного округа Нью-Йорка Пола Монтелеони, заявившего себя государственным обвинителем по предъявленному мне надуманному обвинению», – говорится в заявлении Весельницкой, передает РИА «Новости».

Она отметила, что узнала о попытке прямого давления на независимый суд Нидерландов со стороны США. Весельницкая добавила, что в Нидерландах проходит процесс, являющийся «зеркальным отражением дела компании Превезон (Prevezon Holding) в США», где больше года назад «удалось доказать полную несостоятельность обвинений в адрес руководства компании, построенных на ложных показаниях Уильяма Браудера»

Тогда суд США был вынужден заключить мирное соглашение с отказом в дальнейшем преследовании компании Prevezon Holding, отметила адвокат.

«По аналогичному сценарию мы планировали действовать и в Голландии. На 24 января 2019 года у судьи-следователя Нидерландов назначено слушание по заявлению Превезон (Prevezon Holding) о вызове на допросы Браудера и Монтелеони. В начале декабря 2018 года защита также поставила вопрос о присутствии в ряде следственных действий и меня. И именно чтобы помешать правосудию свершиться, прокуратура США и инициировала обвинения в мой адрес в попытке ввести американский суд в заблуждение с последующей широкой кампанией в СМИ с целью меня дискредитировать», – пояснила Весельницкая.

Она добавила, что в результате этого голландский прокурор перенаправил обвинительное заключение судье-следователю, «хотя никакой правовой связи между поставленными вопросами и этим обвинением не существует».

Тогда же прокуратура Нидерландов закрыла доступ Весельницкой к материалам дела.

«Ничем иным, кроме как давлением на независимый суд Нидерландов со стороны США и группы, действующей в интересах неоднократно осужденного преступника Уильяма Браудера, я назвать не могу. Их главная цель - воспрепятствовать судебному следствию в Нидерландах и отстранить меня, как российского защитника, который более пяти лет занимается этими делами», – сказала адвокат.

Она считает, что в Соединенных Штатах понимают, что провал дел против компании Prevezon Holding докажет несостоятельность всех обвинений Браудера против России.

«Вслед за этим автоматически встанет вопрос о незаконности так называемого «Акта Магнитского», принятие которого легитимизировало масштабные санкции в отношении России и ее отдельных граждан. Но мы не собираемся сдаваться, мы уверены в правильности нашей позиции, каждое наше слово подкреплено исчерпывающими доказательствами. Мы верим, что, несмотря на все усилия наших недругов, добьемся справедливости», – резюмирует адвокат.

Весельницкой в США было предъявлено обвинение в препятствовании проведению расследования. Сама россиянка заявила, что предъявленные в ее адрес обвинения являются попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Весельницкой являются очередным витком антироссийской кампании в Соединенных Штатах.