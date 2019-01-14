Весельницкая назвала обвинения США в ее адрес надуманными

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...

Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

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        • Нет

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          Весельницкая назвала обвинения США в ее адрес надуманными

          14 января 2019, 18:03

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Адвокат Наталья Весельницкая заявила, что все обвинения США в ее адрес – надуманные, они связаны с новым процессом против Уильяма Браудера, который должен был начаться в Нидерландах в январе по делу компании Prevezon Holding.

          «Хочу официально заявить, что против меня в настоящий момент организована настоящая атака, которая никак не соотносится с правом и в корне противоречит самому понятию правосудие. И осуществляется это руками помощника прокурора Южного округа Нью-Йорка Пола Монтелеони, заявившего себя государственным обвинителем по предъявленному мне надуманному обвинению», – говорится в заявлении Весельницкой, передает РИА «Новости».

          Она отметила, что узнала о попытке прямого давления на независимый суд Нидерландов со стороны США. Весельницкая добавила, что в Нидерландах проходит процесс, являющийся «зеркальным отражением дела компании Превезон (Prevezon Holding) в США», где больше года назад «удалось доказать полную несостоятельность обвинений в адрес руководства компании, построенных на ложных показаниях Уильяма Браудера»

          Тогда суд США был вынужден заключить мирное соглашение с отказом в дальнейшем преследовании компании Prevezon Holding, отметила адвокат.

          «По аналогичному сценарию мы планировали действовать и в Голландии. На 24 января 2019 года у судьи-следователя Нидерландов назначено слушание по заявлению Превезон (Prevezon Holding) о вызове на допросы Браудера и Монтелеони. В начале декабря 2018 года защита также поставила вопрос о присутствии в ряде следственных действий и меня. И именно чтобы помешать правосудию свершиться, прокуратура США и инициировала обвинения в мой адрес в попытке ввести американский суд в заблуждение с последующей широкой кампанией в СМИ с целью меня дискредитировать», – пояснила Весельницкая.

          Она добавила, что в результате этого голландский прокурор перенаправил обвинительное заключение судье-следователю, «хотя никакой правовой связи между поставленными вопросами и этим обвинением не существует».

          Тогда же прокуратура Нидерландов закрыла доступ Весельницкой к материалам дела.

          «Ничем иным, кроме как давлением на независимый суд Нидерландов со стороны США и группы, действующей в интересах неоднократно осужденного преступника Уильяма Браудера, я назвать не могу. Их главная цель - воспрепятствовать судебному следствию в Нидерландах и отстранить меня, как российского защитника, который более пяти лет занимается этими делами», – сказала адвокат.

          Она считает, что в Соединенных Штатах понимают, что провал дел против компании Prevezon Holding докажет несостоятельность всех обвинений Браудера против России.

          «Вслед за этим автоматически встанет вопрос о незаконности так называемого «Акта Магнитского», принятие которого легитимизировало масштабные санкции в отношении России и ее отдельных граждан. Но мы не собираемся сдаваться, мы уверены в правильности нашей позиции, каждое наше слово подкреплено исчерпывающими доказательствами. Мы верим, что, несмотря на все усилия наших недругов, добьемся справедливости», – резюмирует адвокат.

          Весельницкой в США было предъявлено обвинение в препятствовании проведению расследования. Сама россиянка заявила, что предъявленные в ее адрес обвинения являются попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского».

          Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Весельницкой являются очередным витком антироссийской кампании в Соединенных Штатах.


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